ناصر عمار يطالب بالتحقيق في قرارات إيفاد وزارة الخارجية

طالب آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، النائب العام ورئيس ديوان المُحاسبة بالتحقيق في قرارات إيفاد وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية .

وفي وقت سابق، فجّر قرار إيفاد الطلاب للدراسة في الخارج، موجة من الجدل والاعتراض في ليبيا قبل أن يتدخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» موجهاً بإلغائه.

وشن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب بعد انتشار مستندات منح الطلبة الموفدين في الساحة التركية بينها أسماء أبناء مسؤولين بالاضافة الى سيدة يبلغ عمرها 74 عام في مخالفة لقانون الإيفاد .

وأكد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، أن الموفدين يتقاضون مرتب شهري أكثر من 50 ألف دولار شهريًا وأنها سرقة للمال العام بطريقة ذكية.

يذكر أن، النائب العام المستشار الصديق الصور، أعلن فتح تحقيق في قرار إيفاد 1895 موفدًا للدراسة في تركيا، بتفويضات مالية بمبلغ تخطى الـ14 مليون يورور .