وزير الخارجية الإيطالي: تعديل مذكرة التفاهم بشأن “الهجرة” الموقعة مع ليبيا “صعب”

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الوضع الحالي العام معقد وخطير للغاية وهناك مشاكل ضخمة في كل مكان، من تونس إلى الصومال، مرورا بليبيا وتشاد كذلك سوريا ولبنان وأفغانستان”.

وقال تاياني، إنه “من الصعوبة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة، ولكن سيتم تقييمها”.

وطالب الوزير الإيطالي؛ بضرورة “العمل من أجل السلام واللاجئين بالمنطقة.

وأوضح أنه يجب “حل مشكلة الهجرة، ليس فقط على المدى القصير، ولكن حتى على المدى الطويل”.

وختم مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ “الالتزام لمواجهة تدفق المهاجرين إلى بلاده القادمة من جنوب إيطاليا وعبر كرواتيا من ممر البلقان”.