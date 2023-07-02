التومي يبحث مع أعيان مدينة الزاوية مشروع تنفيذ الانتخابات بالبلدية

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، اجتماعاً مع أعيان مدينة الزاوية لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية.

وأوضح بيان وزارة الحكم المحلي، أن الاجتماع مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، شارك فيه عضوي مجلس النواب، محمد الحنيش، وعائشة شلابي، عن دائرة الزاوية، وإيهاب الفيتوري، مدير ادارة المتابعة برئاسة الوزراء.

وأشار البيان، إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة “الموضوعات المتعلقة ببلدية الزاوية المركز من حيث المشروعات التنموية والمختنقات التي تعاني منها البلدية”، كما تمت مناقشة “مشروع تنفيذ الانتخابات ببلدية الزاوية المركز وما صاحبها من اعتراضات حول اللجنة الفرعية للانتخابات والتي أعيد تشكيلها مؤخراً”.

وأردف البيان؛ أنه “بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على ضرورة أن “يكون هناك توافق داخلي بالبلدية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وأن يتم النظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية بما يضمن تنفيذ الانتخابات على أكمل وجه”.

وتابع البيان؛ أنه تم أيضًا “الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من المتخصصين من أهالي الزاوية يتولى تحديد الأولويات وتحديد المختنقات تمهيدا لعقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول لهذه المختنقات هذا فضلاً عن تشكيل فريق مساند تكون مهمته دعم ومساندة الاجهزة التنفيذية في تنفيذ مشروعاتها بالبلدية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ”.