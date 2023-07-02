الكشف عن تفاصيل ضبط شخص بحوزته دولارات مزورة في بنغازي

كشف “مركز شرطة العروبة” بمديرية أمن بنغازي تفاصيل ضبط شخص بشارع فلسطين وبحوزته مبلغ مالي 4900 دولار مزورة .

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة العروبة المُكلف مقدم عمر البشتي لضبط الشارع العام في نطاق إختصاص مركز شرطة العروبة .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات شاهدو شخصين متشابكين بالأيدي فقام أعضاء التحريات بالتعامل معهم وفض الإشكالية .

وبالإستفسار منهم عن سبب الإشكالية أفاد الأول ان الشخص الثاني قام بسرقة هاتفه المحمول وبسؤال الثاني أفاد انه قام بشراء الهاتف من إحدى محال بيع الهواتف ولم يذكر إسم المحل مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات فقاموا بتفتيشه إحترازياً وضُبط بحوزته مبلغ مالي 4900 دولار واتضح انها مزورة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال مع الشخص الثاني الذي ضبطت بحوزته الدولارات المزيفة تبين أنه يُدعى م.س.ف من مواليد 1996 وإعترف بأنه قام بتصوير المبلغ بمحل لتصوير المستندات لكي يقوم بصرفها وشراء بعض الاغراض وانكر سرقته للهاتف المحمول ورفض الإدلاء بإسم المحل الذي اشترى منه الهاتف .

وبالتعميم عليه لدى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية إتضح أنه من ذوي السوابق وسبق ان تم ضبطه في وقائع سرقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة…