للمرة الثانية خلال أسبوع .. نقل هانيبال القذافي لأحد مشافي بيروت

نٌقل هانيبال معمر القذافي ،المعتقل في لبنان منذ 2015، مساء اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، عقب تدهور حالته الصحية من جديد، متأثرا من استمراه في الإضراب عن الطعام منذ الثالث من شهر يونيو المنصرم.

وكان مصدرٌ بفريق الدفاع عن نجل القذافي، المعتقل بلبنان، كشف يوم أمس السبت أن حالته الصحية شهدت تدهور كبير، وأنه يعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم ومعدل السكر، نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام لقرابة شهر كامل.

وحمَل فريق الدفاع عن هانيبال، مسؤولية حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لاتزال تصر على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولاجمل، على الرغم من ظروفه الصحية.

” style=”height: 432px;”>

وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها معتقلو هانيبال إلى نقله للمستشفى، فقد سبق وتم نقله قبل أيام إلى أحد المستشفيات ببيروت لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية، التي يستوجب تعاطيها تناول الطعام.