الصول: تصريح نورلاند استفزاز لليبيين وتدخل سافر في الشأن الليبي

رأى عضو مجلس النواب علي الصول، أن الحجز الإداري لإيرادات النفط جاء لحفظ حقوق الشعب من تبذير الحكومة غير الشرعية للمال العام.

وأشار “الصول” في تصريحات صحفية أن تصريح نورلاند استفزاز لليبيين وتدخل سافر في الشأن الليبي.

واعتبر أن تصريح نورلاند رسالة منه بدعم حكومة الدبيبة غير الشرعية بطريقة غير مباشرة، وتشجيع لها على إهدار المال العام وعرقلة حل الأزمة. على حد قول “الصول”..

كما دعا، نورلاند وكل الأطراف الخارجية أن يتركوا الليبيين ليتوافقوا ويتفقوا على حل الأزمة والاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب “الصول”، نورلاند عدم دعم طرف على حساب آخر لتجنب تعقيد المشهد وعدم الاستقرار.