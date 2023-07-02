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المقريف: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأحد، أن اعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» للعام الدراسي 2022 – 2023، سيكون عند الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو الجاري، وفق ما نشره المركز الوطني للامتحانات عبر صفحته على «فيسبوك».

ووجهت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» الدعوة إلى وسائل الإعلام والإعلاميين إلى حضور مراسم اعتماد وإعلان النتيجة بمقر المركز الوطني للامتحانات في العاصمة طرابلس.

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صحيفة الساعة 24

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