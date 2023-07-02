المقريف: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأحد، أن اعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» للعام الدراسي 2022 – 2023، سيكون عند الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو الجاري، وفق ما نشره المركز الوطني للامتحانات عبر صفحته على «فيسبوك».