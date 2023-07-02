المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات هو منتصف مارس القادم

كشف رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن أن مجلسه بالتعاون مه مجلس النواب سيصدران الأسبوع القادم خارطة طريق ينبثق عنها حكومة جديدة وإصدار قوانين انتخابية.

وقال المشري في تصريحات لقناة “العربية الحدث” إن أقصى موعد لإجراء الانتخابات هو منتصف مارس القادم وربما تجرى قبله.

وأكد المشري أنهم سيتخذون إجراءات أخرى إذا ما رفض رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة القادمة.

وحث المشري على تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات لأن الرئيس الحالي صدر بحقه حكم محكمة، بحسب قوله.