رسميًا.. اعلان هـام من وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا للعام 2023

أعلن وزير التربية والتعليم د. موسى المقريف بأن إعلان واعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023م سيكون يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بمقر المركز الوطني للامتحانات على تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

ووجهت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» الدعوة إلى وسائل الإعلام والإعلاميين إلى حضور مراسم اعتماد وإعلان النتيجة بمقر المركز الوطني للامتحانات في العاصمة طرابلس.

وعن الكتاب المدرسي والموعد الدراسي أكد المقريف وصول الكتاب المدرسي كاملا إلى مخازن الوزارة، وأن العام الدراسي المقبل سيكون في موعده ولأول مرة والمقرر في الـ3 من سبتمبر المقبل.

وعن المحالين بتهمة “الغش” أشار المقريف إلى أن الوزارة ستطبق العقوبة المقررة عليهم وفق اللوائح، مضيفا أن المتورطين في حالات الغش أغلبهم موقوفون عن العمل أو داخل السجون أو قيد التحقيق، على حد قوله.

وفي السياق، أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 ـ 2023 .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد / وزير التربية والتعليم بشأن إجراء إزاحة اسبوع المواعيد الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 ـ 2023 .

وعليه يتم تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني إلى تاريخ 9 يوليو 2023 وذلك في إطار منح فرصة للتلاميذ والطلبة الذين لم يوفقوا في امتحانات الدور الأول للمراجعة والاستعداد لأداء امتحاناتهم.

ووجه القرار مراقبو التربية والتعليم، بالتعميم على المكاتب والمؤسسات التعليمية التابعة لكم للتقيد والتنفيذ وفق الموعد المحدد أعلاه.