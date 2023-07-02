الأسطى: أعضاء مجلسي النواب والدولة ظلموا كثيرا

حث نائب رئيس الحكومة الليبية خالد الأسطى الليبيين على تغزيز التواصل بينهم.

وقال الأسطى في كلمته بملتقى معايدة “لمة وطن” بمضافة أبوصرة، إن الكلام كان محرما بين مجلسي النواب والدولة والآن نشهد بينهما مبادرات، وما دام الخلاف سياسيا يظل جيدا ولا يتعدى أكثر من ذلك.

وأشاد نائب رئيس لحكومة بالملتقى الذي نظمته عائلة أبوزريبة، مضيفا أن التقارب والحديث عن قرب والتشاور دائما يأتي بالخير.

وتابع: أعضاء مجلسا النواب والدولة ظلموا كثيرا لأنهما لم يقوموا بالحروب والمشاكل ولكنهم دائما يكونون واجهة للصراع السياسي، معربا عن أمنتيه بتوصل المجلسين إلى حلول دائمة للأزمة الليبية، وتكرار مثل هذه الملتقيات بين الليبيين في طرابلس والمنطقة الغربية والشرقية.