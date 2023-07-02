رؤساء 4 دول يهنئون المنفي بعيد الأضحى

العنوان-طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وتلقى المنفي أيضًا برقيات تهنئة بالمناسبة ذاتها من كل من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك.

وعلى مدى الأيام الماضية تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التهاني مع العديد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.