الحجاج الليبيون ينهون مناسكهم ويستعدون لمغادرة مكة باتجاه المدينة المنورة

أنهى حجاج بيت الله الحرام شعيرة رمي الجمرات، مع حلول ثالث أيام التشريق أمس السبت، والعودة إلى مساكنهم في مكة المكرمة.

وقال عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية للحج حاتم محارب، إن الحجاج سيتوجهون بلمدينة المنورة الأربعاء القادم، للمكوث يومين أو ثلاثة، قبل العودة إلى ليبيا.

وأوضح محارب أن رحلات العودة إلى ليبيا ستبدأ يوم السبت القادم، موضحا أن الحجاج بدؤوا يستعدون للعودة عبر شرائهم الهدايا وتجهيز أنفسهم.

وحول ملف ضياع الحجاج، أشار محارب إلى العثور على الحاج “علي هوادة” في أحد المراكز الطبية بمشعر منى، مشيرا إلى أنه جرى جمع شمله مع زوجته ومرافقه، وأنه دخل المركز الطبي بسبب تعب أنهكه خلال أداءه المناسك.

وذكر محارب أنه إلى اليوم لم يتم العثور على الحاجة المفقودة “برنية ثابت”، موضحا أن البعثة وبالتنسيق مع السلطات السعودية بدأت في التواصل مع بعثات الحج للدول الأخرى، للتأكد ما إذا كانت الحاجة “برنية” معهم أو لا.

