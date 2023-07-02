نقل هانيبال القذافي لمستشفى بلبنان بعد تدهور حالته الصحية

أفادت وسائل إعلام بنقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، إلى مستشفى في لبنان، في حالة صحية حرجة بعد معاناة من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام.

وكان هانيبال نقل الأسبوع الماضي، إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية بعدما تدهورت صحته، وبقي فيه أربع ساعات، حيث أجريت له الفحوص الطبّية اللازمة تحت إشراف طاقم من الأطباء والممرضين.

وأضرب هانيبال القذافي عن الطعام، الشهر الماضي، احتجاجاً على احتجازه من دون محاكمة منذ 2015، وقالت مصادر إنه “يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم”.

ويواجه هانيبال اتهامات في لبنان بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

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