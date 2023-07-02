الشروع في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

العنوان-طرابلس

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، شروعها في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري جنوب غرب ليبيا، وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بالمطار.

وباشرت شركة “ماتياس ليبيا للمقاولات العامة” المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات، اليوم، أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بالساحة تمهيدًا لإعادة رصفها نظرًا لتهالكها والحاجة لإعادة إنشائها.

وتتوقع مصلحة المطارات أن يسهم مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري في تطوير مرافق المطار وبنيته التحتية وجاهزيته الفنية لاستقبال الرحلات الجوية لخدمة سكان المنطقة.

وتباشر شركة “ماتياس ليبيا للمقاولات العامة”، المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ أعمال صيانة المهبط الرئيسي وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري، أعمال الكشط لطبقات الرصف للمهبط منذ ديسمبر 2022.