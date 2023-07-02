المشري: خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الليبية الأسبوع المقبل

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل.

وأضاف المشري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم.

وأكد المشري، أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، أعلن اليوم الأحد، رفضه قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.

وقال المشري في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “إنهم فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار”، مذكراً بأن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا” كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة، ومنوهاً أن حكم الدائرة “بات وقطعي وواجب التنفيذ”.

وأفاد المشري في الرسالة التي نشرها مكتبه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية.

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ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.