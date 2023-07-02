رئيس شركة البريقة للنفط يجري جولة تفقدية في مواقع الشركة

الوطن| رصد

قام رئيس لجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، اليوم الأحد، برفقة أعضاء لجنة الإدارة، مصطفى عون، و ميلادعبدالله، و مدير عام التشغيل للمناطق الغربية و الجنوبية و مدير عام الشؤون الفنية و المشروعات و مدير إدارة الخدمات العامة، لجولاتهالميدانية لعدد من المواقع التابعة للشركة.

واطلع بالرحيم على سير عملية التشغيل و احتياجات منطقة تسهيلات المطار، متوجهاً إلى موقع مشروع تنصيب منصة تعبئة اسطواناتالغاز الفورية بالمنطقة لمتابعة أشغال التجهيز.

واستمع بالرحيم إلى لملاحظات المسجلة من الفريق القائم على التجهيز، و وجه تعليماته لمنسقي تشغيل وحدات الغاز الفورية، بضرورةتسريع وتيرة العمل على هذا المشروع و التعاون مع المجلس البلدي الزنتان، لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وزار منطقة عمليات سبها، حيث بدأ جولته بمنطقة تسهيلات مستودع مطار سبها النفطي مطلعاً على سير العمل اليومي داخل المنطقة، ومتابعة أعمال الصيانة المنجزة على الخزانات التي كانت قد تضررت في وقتاً سابق.

ومن جانبه اتجه رئيس مستودع سبها النفطي و مدير الإدارة الفنية و المشروعات على منصة المضخات، و الورشة الفنية مطلعاً علىاحتياجاتهم.

وأكد على تضمينهم بجدول خطة التطوير المزعم تنفيذها من قبل لجنة الإدارة وفق الخطة الاستراتيجية المعمول بها، وتفقد رجال حرسالمنشآت، و عيادة المستودع و مكاتب التوزيع و الأرصدة و إدارة الأمن الصناعي و دوارة تعبئة اسطوانات الغاز.

و التقى ارحيم مع بعض مستخدمي الشركة، مطلعاً على العمل و احتياجاته وطمأن الجميع بأنه جاري العمل على تنصيب دوارة تعبئة اسطوانات الغاز جديده داخل المستودع، لتكون دعماً قيماً لعمليات التشغيل من أجل تلبية كل الطلبيات الواردة في وقت وجيز قياسي، كماتم زيارة منصة مضخات الإطفاء و ورشة الصيانة الخاصة بالمستودع.