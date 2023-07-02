بعد تعليق مشاركتها لسنوات.. القطراني: إعادة حق التصويت لـ”ليبيا” بمنظمة “الفاو”

أكد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف “حسين القطراني” عن إعادة حق التصويت لدولة ليبيا في منظمة الفاو بعد تعليق مشاركتها لعدة سنوات .

وبحسب بيان وزارة الزراعة أضافت فيه، أن القطراني شارك بالفعل في التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة وذلك في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في روما اليوم الاحد.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد لقاءات مكثفة عقدها القطراني مع نظرائه من دول العالم ومسؤولي المنظمة، والتي شهدت مباحثات مكثفة في هذا الشأن,كذلك تتويجاً للجهود التي بذلها عدد من العناصر بالقطاع الزراعي وخارجه.