العثور على جثة مهاجر “بنغالي” على شاطئ رأس لانوف

العنوان-رأس لانوف

عثرت قوة تابعة لمركز شرطة ابن جواد في مديرية أمن رأس لانوف على جثة مجهولة ومتحللة وغير واضحة الملامح على شاطئ البحر قرب منطقة أم القنديل، يشتبه في أنها تعود لمهاجر غير شرعي.

وأوضح الإعلام الأمني لمديرية أمن رأس لانوف أنه جرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى ابن جواد، ووضعها في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى إلى أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل الجهات ذات العلاقة، وفق مديرية أمن رأس لانوف.

وأفاد ضابط التحقيق في نقطة شرطة أم القنديل بأنه عثر كذلك على جثة أخرى، قذفتها الأمواج على شاطئ البحر في منطقة أم الخنفس، متحللة وتعود إلى مهاجر غير شرعي. وأشار إلى أنه عثر بها على جواز سفر يُظهر هوية الجثة وجنسيتها، فهي لـ”بنغالي”، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.