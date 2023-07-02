التومي يناقش مع أعيان وحكماء الزاوية تنفيذ الانتخابات البلدية

الوطن|متابعات

عقد وزير الحكم المحلي في الحكومة المنتهية بدر الدين التومي بديوان الوزارة اجتماعًا مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، وذلك بحضور عضو مجلس النواب محمد الحنيش، وعضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية عائشة الشلابي.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة ببلدية الزاوية المركز من حيث المشروعات التنموية والمختنقات التي تعاني منها البلدية كما تمت مناقشة مشروع تنفيذ الانتخابات ببلدية الزاوية المركز وما صاحبها من اعتراضات حول اللجنة الفرعية للانتخابات والتي اعيد تشكيلها مؤخراً.

وارجى الاجتماع الى ضرورة ان يكون هناك توافق داخلي بالبلدية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات ن يتم تشكيل فريق عمل من المتخصصين من اهالي الزاوية يتولى تحديد الاولويات وتحديد المختنقات تمهيدا لعقد اجتماعات مع الاجهزة التنفيذية لايجاد حلول لهذه المختنقات