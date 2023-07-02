بلها: الفساد وتغوّل القطاع العام هي العوائق الحقيقية أمام إدارة موارد الدولة

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن استخدام عائدات الدولة ضمن أدوات النزاع السياسي توجه لا يخدم العدالة الاجتماعية ويزيد هدر العائدات وفشل التنمية.

وأضاف “بلها” في تصريحات صحفية، أن العدالة الاجتماعية تتحقق بالتوافق على إدارة موارد الدولة لصالح كل المواطنين ووضع البنية التحتية لاقتصاد يحقق رفاه الشعب.

وتابع قائلا: يبقى الفساد والنزاع السياسي واحتكار الفرص وتغوّل القطاع العام هي العوائق الحقيقية أمام تحسين إدارة واستثمار موارد الدولة.