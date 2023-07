ليبيا.. إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي الثلاثاء المقبل

وجه مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية الدعوة لكافة وسائل الإعلام والإعلاميين لحضور مراسم اعتماد وإعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي للعام 2022-2023.

وحدد مكتب الإعلام والاتصال يوم الثلاثاء المقبل لإعلان النتيجة، والتي ستعلن بقر المركز الوطني للامتحانات في العاصمة طرابلس.

وكان وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة الدكتور محسن الكبير، قال إن 188060 طالب وطالبة أدوا امتحانات شهادة التعليم الأساسي هذا العام.

