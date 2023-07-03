القطراني” يعلن إعادة حق التصويت لدولة ليبيا بمنظمة “الفاو

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية وزير الزراعة المكلف حسين القطراني، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة إن القطراني، أعلن عن إعادة حق التصويت لدولة ليبيا في المنظمة بعد تعليق مشاركتها لسنوات عدة، وشارك بالفعل في التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.

ويأتي هذا القرار بعد لقاءات مكثفة مع أجراها القطراني، مع نظرائه من وزراء دول العالم ومسؤولي المنظمة، والتي شهدت مباحثات مكثفة.

وذكر المكتب الإعلامي أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود التي بذلتها عدد من العناصر بالقطاع الزراعي وخارجه، ويعد انتصاراً لدولة ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى القطراني، سيصدر بياناً قريباً يتحدث فيه عن هذا الإنجاز الهام وما له من تأثير على العلاقات الدولية.

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