نقل هنيبعل القذافي إلى مستشفى في لبنان بـ"حالة حرجة"

ذكر تلفزيون “الحدث” الأحد أن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، نُقل إلى مستشفى في لبنان “ووضعه الصحي حرج”.

وأضرب القذافي عن الطعام الشهر الماضي احتجاجاً على احتجازه من دون محاكمة منذ 2015.

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها قولها إن هنيبعل المضرب عن الطعام “يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم”.

ويواجه هنيبعل اتهامات في لبنان بإخفاء معلومات عن مصير رجل الدين الشيعي موسى الصدر، الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

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وقال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها. وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

وفر نجل القذافي من ليبيا في 2011 بعد اندلاع احتجاجات على حكم أبيه ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي يقال إنه خُطف منها إلى لبنان في 2015.

وألقى المحتجون القبض على معمر القذافي وقتلوه في 2011.

ويُعتقد على نطاق واسع بأن الصدر، الذي قالت ليبيا إنه غادرها بأمان، قُتل بعد فترة وجيزة من احتجازه.

وأسس الصدر حركة “أمل” الشيعية، التي تهيمن مع جماعة “حزب الله” على السياسات الخاصة بشيعة لبنان، ويرأسها نبيه بري رئيس البرلمان منذ عام 1980.