الصول: تصريحات نورلاند استفزاز لليبيين وتدخل سافر في شؤونهم

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أحد النواب الـ 70 الموقعين على البيان المؤيد لحجز إيرادات النفط،أن الحجز الإداري لإيرادات النفط الذي صرّح به رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، جاء لحفظ حقوق الشعب من تبذير الحكومة غير الشرعية للمال العام.

الصول وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، وصف تصريح المبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند بأنه “استفزاز لليبيين وتدخل سافر في الشأن الليبي”.

واعتبر عضو البرلمان أن تصريح نورلاند رسالة منه بدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة غير الشرعية بطريقة غير مباشرة، وتشجيع لها على إهدار المال العام وعرقلة حل الأزمة.

وطالب الصول نورلاند وكل الأطراف الخارجية أن يتركوا الليبيين ليتوافقوا ويتفقوا على حل الأزمة والاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم دعم طرف على حساب آخر لتجنب تعقيد المشهد وعدم الاستقرار.