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اندلاع حريق قرب مستودع رأس المنقار في بنغازي.. وفرق الإطفاء تسيطر عليه

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تمكنت فرق الإطفاء بشركة البريقة لتسويق النفط بالتعاون مع فرق شركة الخليج العربي وهيئة السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس السبت بالقرب من مستودع رأس المنقار في مدينة بنغازي.

وقالت شركة البريقة في بيان اليوم الأحد، إن الحريق اندلع خارج أسوار المستودع، مشيرة إلى أن الوضع بالكامل تحت السيطرة وأنه قد تم إخماد الحريق وجري التعامل بعمليات التبريد نظرا لطبيعة نوع الحريق «للزيوت المترسبة»، مع تواجد لفرق الإطفاء من مستودع رأس المنقار وهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة ووصول الدعم من رجال إطفاء شركة الخليج العربي.

وذكرت الشركة أن الحريق تم السيطرة عليه بوقت قياسي ولم يؤثر في العمليات التشغيلية وعودتها للعمل وفق إجراءات السلامة المهنية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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