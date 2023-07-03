العقيلي: من الطبيعي أن يكون هناك حالات ضياع ووفيات بين الحجاج

ليبيا – قال المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدلله العقيلي إنه تم تسجيل 9 وفيات؛ بسبب ضربات الشمس ومضاعفات عمليات جراحية كبيرة وحالات جلطات مفاجئة، وحالة فقدان واحدة وهي الحاجة “برنية الثابت” والتي لازال البحث جارٍ عنها.

العقيلي أكد في بيان له أنه من الطبيعي أن يكون هناك حالات ضياع ووفيات بين الحجاج وهذا يحدث حتى في بعثات الحج الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الهيئة كان لها أمور خارجة عن السيطرة منها إجراءات مرورية وأمنية اتخذتها السلطات السعودية المختصة تسببت في عمليات تدافع واصطدام منها منع دخول حافلات نقل الحجاج من مزدلفة إلى مخيمات ‎منى، حيثُ تم إنزال الحجاج على جسر الملك خالد ومنها انطلقوا نحو المخيم لمسافات طويلة ترتب عليها معاناة العجزة وضياع بعضهم وتأخر وصولهم .

وأوضح أن وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان أدى إلى حرمان ليبيا من الزيادة التي كانت مقدرة بناء على طلب الهيئة وتسرب هؤلاء بطرق مختلفة إلى فنادق الحجاج ومخيماتهم، وكان ذلك على حساب حقوق الحجاج المتعاقد على عددهم واحتياجاتهم.