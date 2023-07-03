عميد بلدية أوباري: الوضع المعيشي والخدمي في البلدية “سيئ ومزري للغاية”

ليبيا – وصف عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو ،الوضع المعيشي والخدمي في البلدية بـ”السيئ والمزري للغاية”،مؤكدا أن هناك احتقان من قبل الأهالي حول الأوضاع.

ماتكو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أشار إلى أن المرافق الصحية بكافة مدن المنطقة الجنوبية تعاني من شح في الأدوية، ونقص في الكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف.

وأوضح أن أزمة الوقود في أوباري عادت من جديدة إلى البلدية، بسبب عدم وجود آلية تنظيم للتوزيع، حيث وصل الآن سعر الوقود إلى 100 دينار لـ 20 لتر.

ماتكو طالب المسؤولين بالنظر بشكل جدي في أوضاع أهالي الجنوب.