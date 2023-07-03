جهاز النهر الصناعي يؤكد عودة معدلات إمدادات المياه لطبيعتها بعد شحن محطات تغذية الكهرباء

ليبيا – أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي عودة معدلات إمدادات المياه صباح اليوم إلى طبيعتها بعد شحن محطات تغذية الكهرباء، والبالغة مليون و150 ألف متر مكعب يومياً.

الساعدي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إنه تم إعادة تشغيل 6 محطات تغذية للكهرباء للمنظومة وتعمل الآن بشكل جيد دون أي عوائق.

وأشار إلى أن الجهاز قام بعملية تشغيل 265 بئر بعد إعادة شحن كافة محطات التغذية.

وحث الدولة بالاهتمام بالشركة العامة والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، للحفاظ على سلامة البنية التحتية وضمان استمرارية تشغيل منظومة المياه.