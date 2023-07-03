البخبخي: قضية الابتزاز والحصول على التمويل وفكرة توزيع الإيرادات هي تمويل للمشروع الانقلابي

ليبيا – قال يوسف البخبخي أكاديمي وباحث سياسي إن الحكومة التي نشأت كحكومة موازية نشأت لتحقيق أغراض متعلقة في البقاء في المشهد سواء من مجلس النواب أو ما وصفه بـ “المشروع الانقلابي“.

البخبخي الموالي بشدة لتيار المفتي المعزول الغرياني اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن أقصى ما تسعى له الحكومة في هذه المرحلة هو الضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة بالدرجة الأولى للتمويل والحصول على المال.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”مشروع الرجمة” يعاني قدر من الضيق ويسعى لحالة توسعة مالية خاصة في علاقاته مع الفاغنر وقضية دعمه لحميدتي بالتالي هو بحاجة لمزيد من المال والضخ المالي لأنه هناك التزامات مالية مترتبة عليه حسب زعمه، لافتاً إلى أن المال هو عنوان اللحظة ولذلك يتم ابتزاز حكومة الدبيبة من خلال قطاع النفط.

وأضاف: “فكرة التوزيع العادل لإيرادات النفط لا تعني إلا توزيع الغنيمة، وهم لا يتحدثون بوصفه حالة، أمة ليبيا تعاني من فقر وعوز بل اطراف محددة تقوم بشكل محدد على أساس من اقتسام الغنيمة والدولة وفكرة التوزيع العادل لإيرادات النفط هو تمويل هذا المشروع الانقلابي والشخوص وثرائها لكن هذه الاحجية لا حقيقة لها ولا واقع، الليبيين يتقاضون مرتبات من الدولة وأغلبهم اسرى القطاع العام و حالة الريع لذلك فكرة التوزيع العادل فكرة توظف سياسياً لابتزاز الحكومة ابتداء من الحصول على التمويل والأخطر من ذلك الأمر يبقى قائم قضية تفكيك حكومة الوحدة الوطنية وإعادة تشكيلها”.

وأكد أنه لا يمكن قانونياً واخلاقياً ووطنياً الحديث عن إيقاف حقول النفط بوصفها اقتصاد الدولة وقوت هذا الشعب لأن هذا اقتصاد ريعي والمأكل والدواء والغذاء لليبيين، معتبراً أن الحديث بمثل هذه اللغة أمر غير قانوني ويستحق العقاب والإحالة للقضاء بحسب تعبيره.

كما رأى أن قضية الابتزاز والحصول على التمويل وفكرة توزيع الإيرادات في حقيقة الأمر هي تمويل لـ “المشروع الانقلابي”.

وأفاد أن أسامة حماد نتاج مؤسسة مختطفة وهي مؤسسة مجلس النواب، مضيفاً “هم لا يعدوا سوى حفنة من المتآمرين على الأمة والوطن ومشروع الدولة وهم حفنة ارتبطوا بالمشروع الانقلابي ومن أيام كانوا في حجة للرجمة وطافوا حول كعبتها ووقفوا بعرفاتها قبل موسم الحج وهؤلاء القوم لا علاقة لهم لا بأمة ولا الدولة ولا ببرقة وهم أدعياء باطل اختطفوا المؤسسة التي كان الأولى بها أن تكون مؤسسة دولة، الحكومة الموازية أنتجها مجلس النواب والتعديل الدستوري الثالث عشر وباشاآغا للأسف أحرق نفسه وتم تعويضه بشخص آخر، والشرعية امتلكوها من المؤسسة التي تمتلك الشرعية اجراماً”.

واستطرد في حديثة: “آن الاوان لالتقاط خيط الفشل والرويبضات التي أنتجت العقم والعار التي أخرجت مخرجات بوزنيقة وهي جملة من التناقضات والارتباطات بالمشروع الانقلابي لابد أن ترتبط بعملية تنتج الحالة الانتخابية وبرأيي مبعوث الأمين العام ليس له إلا أن ينطلق في الخطوة التي تليها وهي الاقتراب من الآليات البديلة وما أخرجته اتفاقهم وعمليات التمديد والمماطلة والمخرجات لن تحظى بالقبول وستنتج قوانين معيبة وعملية الانتظار والتسويف لمؤسسات لا شرعية لها نوع من الاستخفاف بإرادة الأمة. ومن الخطأ التعويل على هكذا مؤسسة ومن يتحدث بمنطق وطني والانتخابات هو المبعوث العام بينما الأطراف التي تدعي الوطنية والشرعية هي ضد من إرادة الامة وخياراتها، القوانين مشروع لإكراه الامة على القبول بالاستبداد”.

وبيّن أن حكومة أسامة حماد تملك قدر من الجدية إن تمكنت من القيام بإغلاق النفط وهذا العمل يحظى لحد ما بمحاذير دولية واقليمية وقضية النفط إزاء الإشكالية القائمة في أوروبا والحاجة للنفط واعادة فتحه لأنه كان مقفل وهم كانوا يدركون هذه المخاطر لكن هذا لا يمنع من الدفع بالمراهنة للأمام والنظر لردود الأفعال، مشيراً إلى أن الفكرة التي يعيها المواطن أن التهديد بإقفال النفط جريمة في حد ذاته وجريمة قانونية ووطنية وأخلاقية ودينية.

البخبخي تابع قائلاً: “هؤلاء الناس لا رادع لهم ولا منظومة قيم تحكمهم وهذا ما يجب أن يعيه المواطن في الشرق والغرب بقدر ما هو عبث في مصير المواطن”.

وشدد في الختام على أن قضية اقفال الحقول والغاز أضحت شديدة الارتباط بالصراع القائم فيما يتعلق بالوجود الروسي في أوكرانيا وتدفق الطاقة من ليبيا زادت أهميته والحرص على وجوده وبالتالي ستكون له عواقب وخيمة وقد تدفع الأطراف لأكثر شدة وفقاً لقوله.