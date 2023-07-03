المقريف: نتائج امتحانات مرحلة التعليم الأساسي ستعلن خلال منتصف الأسبوع الجاري

ليبيا – كشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف عن أن نتائج امتحانات مرحلة التعليم الأساسي ستعلن خلال منتصف الأسبوع الجاري بعد التأكد من النسب النهائية.

المقريف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، قال إن امتحانات الشهادة الإعدادية أجريت موحدة ولأول مرة منذ سنوات وانضمت إلى امتحانات الشهادة الثانوية الموحدة.

وأشار المقريف إلى أن بعض المواد تحتاج إلى أجوبة نصف الأسئلة لتمرير المادة، وأخرى عدد معين يعتمد على درجة المادة الكبرى ودون تدخل ما سماها بـ “درجات الرحمة”، منوها إلى أن المنظومة معدلة لإعطاء درجة نجاح واحدة في حال اعتماد نتيجة الطالب عليها.

وعن الكتاب المدرسي والموعد الدراسي، أكد المقريف وصول الكتاب المدرسي كاملا إلى مخازن الوزارة، وأن العام الدراسي المقبل سيكون في موعده ولأول مرة والمقرر في الـ3 من سبتمبر المقبل.

وعن المحالين بتهمة “الغش”،أشار المقريف إلى أن الوزارة ستطبق العقوبة المقررة عليهم وفق اللوائح، مضيفا أن المتورطين في حالات الغش أغلبهم موقوفون عن العمل أو داخل السجون أو قيد التحقيق، على حد قوله.