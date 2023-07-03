أوحيدة: ما تقوم به سلطة الأمر الواقع في العاصمة طرابلس لن يستمر ويجب وضع حد له

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنهم في نفس توجه الحكومة بشأن قرار اقفال النفط من قبل رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، معتبراً أن هذا القرار من حق الحكومة خاصة بعد أن أصدر القضاء حكمه بتعيين حارس قضائي على عائدات النفط.

أوحيدة أكد خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن ما تقوم به سلطة الأمر الواقع في العاصمة لن يستمر ولن يقبل في مناطق ليبيا ويجب وضع حد له.

وأشار إلى أن الجميع يقوم بتعطيل الانتخابات بدءاً من حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجموعات المسلحة الموالية لها الذين يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه، لافتاً إلى أنهم ماضون قدماً بهذا القرار لأنه يجب وضع حد لهذا الفساد وايقاف العبث الحاصل.

واستطرد خلال حديثة: “لم أقل أن مجلس النواب أو الحكومة والبيانات التي صدرت، صدرت فيها شيء ينم على التلويح بإقفال النفط، مجلس النواب تذمروا من الوضع الحاصل في الجلسات الأخيرة وتم نقاش الموضوع والعبث يجب أن يوقف عندما أدركنا أن هناك أطراف نافذه لا تريد للانتخابات أن تتم وأدركنا أن الأمر سيستمر على ما هو عليه بإرادة دولية ومحلية وأطراف نافذة في الغرب الليبي، البديل أن يتم اقتسام إيرادات النفط بين هذه الأجسام الموجودة ونحن لا يمكن أن نستمر تحت رحمة الفساد وحكومة الدبيبة غير الشرعية وما تنفقه من أموال دون أن نرى لها شيء على الواقع، مجلس النواب أصدر قراراً لوضع آلية عادلة لتقاسم النفط وإيراداته”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب لا يحاسب إلا على الحكومة التي اختارها ومجلس النواب اختار حكومة عبد الله الثني وصرفت 40 مليار، مشيراً إلى أن حكومة باشاآغا عندما شعر مجلس النواب بانحراف بسيط لها وكبير قام بالإجراء اللازم وبانتظار نتائج التحقيق لكن حكومات الأمر الواقع صرفت أكثر من 600 مليار في الغرب الليبي ولم يصدر بحقها أي اجراء.

كما أضاف: “نحن كمجلس نواب طلبنا أمور بديهية أننا كنا ننتظر انتخابات يتغير الوضع! الآن تحاسب بنغازي؟ ما دليلك نتمنى أن تأتي مستندات رسمية تبين حجم المرتبات، الدبيبة يصرف حوالي 54 مليار مرتبات. ومن لديه قوائم تؤكد لمن هذه المرتبات ولمن تصرف؟ ومن يحاسب هؤلاء. نحن نتحدث عن أموال تصرف دون تنمية وكلاً بحجمه والعبث يجب أن يوقف والآن ميزانية مجلس النواب كم هي وكم فيها من فساد؟”.

واختتم قائلاً: “إما أن يستمر الوضع كما هو عليه وتتحكم في ليبيا سلطة تنفيذية لا شرعية لها تعمل بفرض سياسة الأمر الواقع وتصرف أموال ولا نجد تنمية في أي مكان وتصرف المليارات ويستمر الوضع كما هو عليه أو أن نلوح بعصاة الحرب كما اشيع أن هناك طائرات مسيرة تحاول قصف مناطق في الشرق فإما أن ترضوا بالذل أو نقتلكم! تأملنا في الانتخابات ومعروف من أفشلها، النفط لكل الليبيين ولدينا حكومة معترف فيها والكل راضي فيها ورأينا بوجودها التنمية التي شهدتها المنطقة الشرقية، ألم تروا النعمة التي نحن فيها فقد تحررت برقة من العصابات والإيديولوجيات والآن هناك استقرار وأمن وأمان”.