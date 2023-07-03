الطويبي: تعلمتُ في المحاماة أن أكون موسوعة لدي معرفة بجميع العلوم

قالت ثريا الطويبي المحامية، إنها تعلمتُ في المحاماة أن تكون موسوعة لديها معرفة بجميع العلوم، ومطلعة عليها ومتابعة لكل جديد وتحديث، لأن الموكل عندما يطرق بابها حاملاً قضيته لابد أن يجد لديها سابق معرفة واطلاع على أساسيات موضوعها.

أضافت في تدوينة بفيسبوك “ولأن لدي دور في شرح الموضوع واقناع القاضي به. المحاماة نجدة لابد أن تلبي نداء واستغاثة المستغيثين، و النجدة أولا قبل الأتعاب، مع عدم قبول قضية لا أؤمن بها. الأستاذ رجائي عطية أحد عمالقة المحاماة الله يرحمه ويحسن إليه يرد على من يقول “المحامي عامل نفسه بتاع كله” نعم المحامي يحب أن يكون بتاع كله وفاهم في كله” وفق تعبيرها.