المشير حفتر يصدر تعليماته بتشغيل مطار الأبرق دون أي تأخير

ليبيا – أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تعليماته لفتح المطار أمام الرحلات الدولية فوراً.

المشير حفتر وفي تصريحات خاصة نقلتها قناة “المسار”، قال:” نحن على استعداد للمساهمة في توفير أي أجهزة يتطلبها السفر الخارجي وفق المعايير الدولية”.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة مصلحة الطيران بتشغيل مطار الأبرق ومعالجة أي نواقص تقنية أو فنية وفتح الرحلات الخارجية دون أي تأخير.

وأضاف المشير حفتر:” وصلتني شكاوى الأهالي بالجبل الأخضر بخصوص مطار الأبرق”.