ليبيا.. طقس مستقر ورطوبة مرتفعة نسبيا على المناطق الساحلية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، طقس مستقر على شمالي البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق القريات ومزدة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل بين 33 و38 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.