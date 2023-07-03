العريبي: اللجنة المسؤولة عن ايجاد آلية لتوزيع الثروة لم تتفاعل مع الأطراف الأخرى

ليبيا – قال عيسى العريبي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب إن مسألة توزيع الثروة أمر معروف ومجلس النواب شكل لجنة برئاسة فرحات بن قدارة للتواصل مع الأطراف والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من أجل ايجاد آلية لتوزيع الثروة لكنها لم تتفاعل مع الأطراف الأخرى.

العريبي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ليبيا تشهد حكومتين، حكومة أسامة حماد التي انبثقت من البرلمان وسيطرت على ما يقارب 75% من الأراضي الليبية فزان وبرقة بالكامل وبعض مناطق طرابلس التي تتبعها وهذه الحكومة تحتاج لباب التنمية بحسب قوله.

وأضاف: “سمعت مغالطات أن حكومة الثني لم تدير حتى شارع وهذا على العكس، حكومة الثني قامت بأطول شارع في ليبيا كلها ولما جاءت حكومة الثني المراكز والمحاكم كلها كانت متفجرة بالتالي هو قام بخدمة كبيرة في برقة وهذا أمر واضح للعيان. بالنسبة لنا نحن وبصدق هذا القرار دافع منا ونحن نتكلم عن الباب الثالث، سواء مرتبات أو محروقات، برقة 40% حصتها مثلاً تعطى لحكومة اسامة حماد”.

وأكد على أنهم يمثلون أطراف سياسية وقبلية وعسكرية، مشيراً إلى أن الانتخابات مرفوضة خلال سنة أو سنتين لذلك الحكومة الحالية بحاجة للأموال لتقوم بالعمل المطلوب منها.