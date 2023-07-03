“نيابة عن حماد”.. الأسطى يفتتح عددا من المؤسسات الخدمية بمنطقة أبو صرة

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء السيد خالد الاسطى عدداً من المؤسسات الخدمية بمنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية غرب طرابلس، عقب إتمام أعمال الصيانة والتطوير بها وذلك نيابة عن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد.

و حضر الافتتاحات عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، والتي شملت مستشفى النساء والولادة التخصصي، ومبنى المجلس البلدي، وشركة الخدمات العامة، ومصرف الدم المركزي، ومدرسة أبو صرة للتعليم الثانوي بنات، وشركة الأشغال العامة.