مركز سبها الطبي يستقبل 11 حالة تسمم أطفال من عائلة واحدة

أعلن مركز سبها الطبي، أن قسم الأطفال استقبل 11 حالة تسمم غدائي، كانوا في وضع صحي متدهور، مشيرا إلى أنه تم التعامل معهم وإسعافهم.

وقال بيان صادر عن المركز: افادتنا الكوادر الطبية والطبية المساعدة بقسم الأطفال بمركز سبها الطبي بأن القسم استقبل عدد (11) حالة تسمم غدائي كانت في وضع صحي متدهور وبتدخل طبي سريع تم إسعافهم فور دخولهم إلى القسم”.

وأضاف “الحالات من مدينة سبها وجميعها من نفس العائلة، في الوقت الذي أكدت فيه الكوادر أنه تم تخريج عدد من الحالات بعد التأكد من استقرار وضعها الصحي، مع استمرار (3) حالات في وضعي صحي متحسن عما كانت عليه، وتخضع الآن للرعاية الطبية التامة في حجر الإيواء”.