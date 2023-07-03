المشري يكشف عن خارطة طريق جديدة تنجز الانتخابات خلال مارس القادم

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن خارطة طريق جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، تهدف للوصل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال المشري في تصريح تلفزيوني، إن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف شهر مارس القادم.

وتابع المشري، أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

‏وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه يجب تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأن رئيسها الحالي عماد السايح، صدرت ضده أحكام قضائية، وسيتم مناقشة كل المناصب السيادية بين المجلسين.