ليبيا.. جهاز النهر الصناعي يعلن عودة معدلات إمدادات المياه لطبيعتها

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي في ليبيا، صلاح الساعدي، عن عودة معدلات إمدادات المياه صباح اليوم، إلى طبيعتها بعد شحن محطات تغذية الكهرباء، والبالغة مليون و150 ألف متر مكعب يومياً.

وأضاف الساعدي في تصريحات تلفزيونية له اليوم: “تم إعادة تشغيل 6 محطات تغذية للكهرباء للمنظومة وتعمل الآن بشكل جيد دون أي عوائق”.

وأشار إلى أن الجهاز قام بعملية تشغيل 265 بئر بعد إعادة شحن كافة محطات التغذية.

وحث الدولة بالاهتمام بالشركة العامة والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، للحفاظ على سلامة البنية التحتية وضمان استمرارية تشغيل منظومة المياه.