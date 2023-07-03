ليبيا الان

ليبيا.. جهاز النهر الصناعي يعلن عودة معدلات إمدادات المياه لطبيعتها

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي في ليبيا، صلاح الساعدي، عن عودة معدلات إمدادات المياه صباح اليوم، إلى طبيعتها بعد شحن محطات تغذية الكهرباء، والبالغة مليون و150 ألف متر مكعب يومياً.

وأضاف الساعدي في تصريحات تلفزيونية له اليوم: “تم إعادة تشغيل 6 محطات تغذية للكهرباء للمنظومة وتعمل الآن بشكل جيد دون أي عوائق”.

وأشار إلى أن الجهاز قام بعملية تشغيل 265 بئر بعد إعادة شحن كافة محطات التغذية.

وحث الدولة بالاهتمام بالشركة العامة والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، للحفاظ على سلامة البنية التحتية وضمان استمرارية تشغيل منظومة المياه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك