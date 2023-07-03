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منظمة اليونيسف تنظم ورشة عمل حول تعزيز إدارة البيانات وتحليلها في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولةاليونيسفبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل بطرابلس حول تعزيز إدارة البيانات وتحليلها.

وهدفت الورشة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة بالحكومة المنتهية إلى الوصول لرعاية صحية أفضل عبر جمع البيانات وإدارتها وتحليلها.

هذا وجرى إعداد تقارير من 540 منشأة صحية مستهدفة من مختلف مناطق البلاد.

و تضمنت الورشة لقاء مع مسؤولي الصحة بالحكومة المنتهية لمتابعة وتحديد التحديات التي تواجه المنسقين في أداء عملهم اليومي وحلها.

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إدارة البيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليونيسف طرابلس ليبيا

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الوطن الليبية

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