حكومة الوحدة تعلن تخصيص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن تخصيص 186 مليونا و243 ألفا و444 دينارا لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي.

ونشرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على “فيسبوك” كتابا يحمل توقيع عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة، على المخصصات المذكورة.

ونص الكتاب على اعتماد محضر ترسية لجنة العطاءات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي، بالإضافة إلى إعطاء الإذن للجهاز للتعاقد مع شركة الجودة الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ تلك المشروعات بالبمبلغ المخصص، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.