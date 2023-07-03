أوحيدة يطالب بالإفراج الفوري عن النائب حسن جاب الله المحتجز لدى جهاز الردع

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طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح أوحيدة، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن النائب حسن جاب الله، من سجون جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

أوحيدة، كتب عبر تويتر: “نطالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسن جاب الله المعتقل في سجون قوة الردع الخاصة خلافاً للقوانين والتشريعات النافذة”.

وطالب مجلس النواب، في 02 مارس 2023، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة “اختطاف النائب حسن جاب الله من قبل مجهولين في العاصمة طرابلس”.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استمرار احتجاز النائب عن ترهونة، وقالت إن النائب حسن جاب الله اختطف منذ يوم 27 فبراير 2023.

وطالب المنظمة حكومة الوحدة الليبية بضمان حماية حسن جاب الله من التعذيب وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا.