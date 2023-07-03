الارصاد: طقس مستقر ودرجات الحرارة مرتفعة فوق الـ40 ْ بهذه المناطق (الاثنين 03 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقس مستقر علي شمال ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، بينما درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحياناً على مناطق القريات ومزده.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل مـابين (33-38)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ مع رطوبة عالية نسبيا علي المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.