الزوبية: الدبيبة ثأر لفبراير بإيقافه للخائن «همة»

أشاد جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي السابق، بخطوة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة؛ لإيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة بعد ظهور الأخير في صورة مع إحدى القيادات الاجتماعية في النظام السابق «فاطمة عبد الحفيظ مختار»، بحسب وصفه.

وقال الزوبية، في تغريدة عبر «تويتر»: “الأسبوع الماضي في منزل الراهبة فاطمة حفيظة، قام صالح همة، سفير بوسويط لدى الجزائر بزيارتها في منزلها بغات، ويخدم هناك مع سيف الأقرع ومنسق له في الجزائر لدعم حراكه في الجنوب”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “الدبيبة ثأر لفبراير في سكوت رجالها ضد هذا الوضيع الذي خان قسمه بالعمل بمبادئ ثورة فبراير”، على حد قوله.