تكريم مسؤولة سابقة يكلف سفير ليبيا بالجزائر الإيقاف عن العمل

بعث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، يوم أمس الأحد بخطاب إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لإيقاف سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة، بدعوى قيامه بتصرفات تخرج عن نطاق اختصاصه وتخالف قواعد العمل الدبلوماسي وفقا لنص الخطاب.

وقال الدبيبة، إن العلاقات الليبية الجزائرية تمثل أهمية بالغة توجب على سفارتها والقائمين عليها العمل على تعزيزها وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين،مضيفا أن ما قام به السفير صالح همة، ينم عن سوء أدائه كسفير لدولة ليبيا، الأمر الذي يقتضي إيقافه عن العمل ومباشرة الإجراءات القانونية في حقه.

وجاءت ردة فعل الدبيبة التي طالب فيها بإيقاف همة، عقب قيامه بتكريم فاطمة عبدالحفيظ مختار، التي تقلدت عدة مناصب قبل أحداث فبراير 2011، حيث سلمها درعا وقلّدها وشاح أخضر، أثناء تكريمها بمدينة غات التي ينتميان لها.