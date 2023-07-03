العربية: نقل هانيبال القذافي للمستشفى فجراً بعد تدهور حالته الصحية

أفادت قناة العربية، للمرة الثانية خلال أيام، بتدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد معاناة من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام.

فبعدما أُدخل إلى المستشفى الأسبوع الماضي، أفادت مصادر “العربية” فجر الاثنين، بأن نجل القذافي نُقل ثانية للعلاج، إثر انخفاض حاد في مستوى سكر الدم، وأكدت أنه بات في وضع صحي حرج.

جاء ذلك في حين يخوض نجل القذافي إضرابا عن الطعام منذ نحو 5 أسابيع احتجاجا على توقيفه منذ 8 سنوات بتهمة كتم معلومات تتعلق بإخفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

في حين يتمّسك الشاب ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا.