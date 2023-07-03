رئيس مؤسسة الإعلام: الحكومة الليبية ماضية في فرض حارس قضائي على إيرادات النفط

أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أن حكومة الأمر الواقع التي تسيطر على طرابلس تستحوذ على الموارد وتنفقها كيفما تشاء دون عدالة.

وقال بعيو في مقابلة تليفزيونية: “الحكومة الشرعية مسؤولة عن إعادة الأمور إلى نصابها وتوزيع الثروات بشكل عادل، فهي ماضية في فرض حارس قضائي على إيرادات النفط الليبي، لتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل”.

وأضاف “مسألة توزيع إيرادات النفط نعتبرها وجودية، وتتعلق بالعدالة في ليبيا، عكس الظلم الحادث الآن، وهي من القضايا الرئيسية في الصراع الليبي السنوات الأخيرة، والكثير من الليبيين بدون مياه أو علاج، والدبيبة ومصرف ليبيا المركزي يركزون إنفاقهم على مناطق بعينها”.

وتابع “المجتمع الدولي فرض علينا سلطات وحكومات خلال السنوات الماضية، تعمل على تعميق المركزية المقيتة، ونحن أمام سيطرة عصابة فاسدة وهذا ليس سبًا ولا شتمًا”.