قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن رئيس المجلس محمد المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا – إفريقيا المقررة نهاية الشهر الجاري.

وأضافت وهيبة، أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأضافت المتحدثة باسم الرئاسي في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها، بحسب قولها.

وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس.

وأوضحت وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي “إيدار أغانين”، من قبل المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، على حد تعبيرها.

وفي 23 يونيو الماضي، اعتمد رئيس المجلس الرئاسي أوراق قبول 5 سفراء جدد لدى ليبيا، بينهم السفير الروسي.

وقال أغانين، في مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام عقب تكليفه سفيرا، إن التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، وإن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وليبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك + ليبيا الأحرار

The post قمة روسية إفريقية مرتقبة و”بوتن” يدعو “المنفي” لحضورها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار