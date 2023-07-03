أبو بريق: إصدار خارطة طريق الانتخابات خلال أسبوعين 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، أحمد أبو بريق، إنه جاري العمل على صياغة خارطة الطريق لتنظيم عمل الانتخابات وسيتم عرضها على مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أبو بريق في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تصدر خارطة طريق الانتخابات الأسبوع الحالي أو الذي يليه بعد تحديد الحكومة المشرفة على الانتخابات ومواعيدها.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن الخارطة تحتوي على عدة بنود منها التحضير للانتخابات ووضع مواعيد انعقادها وضبطها بشكل قانوني بالإضافة إلى توحيد المؤسسات لتشرف على الانتخابات بنزاهة.

وتوقع أبو بريق عدم رفض خارطة الانتخابات لاعتمادها على قوانين مشيراً أن القوانين الانتخابية جاهزة وتم الموافقة عليها وبانتظار إصدارها من مجلس النواب .

وحول تسمية رئيس المفوضية من جديد، ختم عضو مجلس الدولة إنه تبقى اعتماد تسمية رؤساء المناصب والمفوضية.