الحصادي: زيادة إنتاج النفط غير مهمة للاستقرار في ظل استمرار إهدار المال العام

رأى عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أنه لا يكفي استدامة وزيادة إنتاج النفط وتطويره؛ لإحداث الاستقرار، إذا ما استمرالاختلال والإحتكاروالاستغلال والفساد والإهدار للمال العام.

وقال الحصادي في تغريدة عبر «تويتر»: “لا يكفي استدامة وزيادة إنتاج النفط وتطويره؛ لإحداث الاستقرار، إذا ما استمرالاختلال والإحتكاروالاستغلال والفساد والإهدار للمال العام”.

وأضاف “العدالة التوزيعية للمال العام والإفصاح عن الانفاق الحكومي بشفافية ووضوح هذا ما يسهم فى الاستقرارالمجتمعي، الانقسام الحكومي ليس مبررا؛ لأكل حقوق الآخرين”.